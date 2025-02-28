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11:26 28.02.2025

Стармер 2 березня проведе в Лондоні зустріч європейських лідерів і Зеленського, щоб обговорити гарантії Україні

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Стармер 2 березня проведе в Лондоні зустріч європейських лідерів і Зеленського, щоб обговорити гарантії Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у неділю, 2 березня, проведе у Лондоні зустріч за участю низки європейських лідерів та президента України Володимира Зеленського для обговорення гарантій безпеки, які Європа може запропонувати Києву в разі припинення вогню з Росією, повідомляє Bloomberg.

"Прем’єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер прийме президента України Володимира Зеленського та понад десяток інших європейських лідерів у Лондоні в неділю, щоб обговорити гарантії безпеки, які континент може запропонувати Києву в разі припинення вогню з Росією", - йдеться у повідомленні агентства у п'ятницю.

Зазначається, що зустріч дозволить Стармеру та президенту Франції Еммануелю Макрону поінформувати своїх європейських союзників про їхні розмови у Вашингтоні цього тижня з президентом США Дональдом Трампом , під час яких вони намагалися переконати його пообіцяти військову "захист" США, якщо Москва порушить потенційну мирну угоду в майбутньому.

Як повідомлялося, вперше про план проведення саміту стало відомо на початку тижня.

Стармер також запросив до Лондона лідерів Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Туреччини, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії, повідомили в офісі прем'єр-міністра. Також очікується участь генерального секретаря НАТО Марка Рютте та президентів Європейської комісії та Європейської ради Урсули фон дер Ляєн і Антоніо Коста.

Очікується, що Стармер проведе окремі двосторонні зустрічі із Зеленським та прем'єркою Італії Джорджією Мелоні.

Європейці виступають за те, щоб Трамп надав американську повітряну розвідку, спостереження і повітряне прикриття як крайній захід для допомоги європейським миротворчим силам у разі, якщо вони зазнають нападу з боку російських військ після укладення будь-якої мирної угоди. На пресконференції зі Стармером у Вашингтоні 27 лютого Трамп відмовився дати таку гарантію, хоча, коли наполягли, він сказав: "Якщо їм знадобиться допомога, я завжди буду з британцями".

Перед переговорами британський чиновник заявив, що навіть деяка двозначність з боку США може стати стримувальним фактором, через що Путін не знає, що зроблять США, якщо він нападе на європейських миротворців. Однак США і Європа хочуть, щоб обидві сторони спочатку взяли на себе зобов'язання, що ускладнює переговори, сказав чиновник, який попросив не називати його імені.

Президент України Зеленський вже прибув до Вашингтона, де зустрінеться з Трампом, як очікується, для підписання угоди зі США щодо корисних копалин.

Теги: #стармер #зустріч #зеленський

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