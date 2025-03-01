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08:38 01.03.2025

Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 103 із 154 ворожих БПЛА, 51 локаційно втрачений

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Повітряні сили ЗС України: За ніч збито 103 із 154 ворожих БПЛА, 51 локаційно втрачений
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони України в ніч на суботу збили 103 із 154-х ворожих БПЛА, 51 – локаційно втрачений без негативних наслідків, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"Станом на 08.30 підтверджено збиття 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, у ніч на 1 березня (із 19.30 28 лютого) противник атакував 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Повідомляється, що 51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.

 

 

Теги: #пс_зсу #бпла

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