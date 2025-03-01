Події

03:38 01.03.2025

Стармер очікує на Зеленського в Лондоні

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зберігає непохитну підтримку України на тлі суперечки в Білому домі, повідомляє BBC.

Як заявив речник британського прем’єра, він із нетерпінням чекає на те, щоб "прийняти міжнародних лідерів у неділю, в тому числі президента Зеленського".

"Він (Стармер – ІФ-У) зберігає свою непохитну підтримку України та відіграє свою роль у пошуку шляху вперед до міцного миру, заснованого на суверенітеті та безпеці України", - сказано в повідомленні.

На пресконференції 26 лютого Зеленський повідомив, що відвідає Лондон після візиту до Сполучених Штатів. Там європейські лідери зберуться для обговорення спільних планів у галузі оборони та безпеки.

Як повідомлялося, Зеленський і українська делегація залишили Білий Дім без будь-яких коментарів для преси після того як в Овальному кабінеті під час спілкування с журналістами сталася суперечка з американським президентом Дональдом Трампом і віцепрезидентом США Джей Ді Венс Джей Ді Венсом.

У свою чергу, Трамп за підсумками зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті заявив про неготовність українського колеги до миру за участі США.

Зеленського підтримали європейські лідери, заявивши, що Україна бореться за безпеку всієї Європи з російським агресором.

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні закликала до негайного саміту між США, європейськими державами та союзниками, щоб поговорити про вирішення викликів, “починаючи з України, яку ми разом захищали в останні роки”.

Джерело: https://www.bbc.com/news/articles/c3vw9p5lw5xo

Теги: #стармер #підтримка #британія

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