Події

18:32 28.02.2025

На Майдані простилися з американським морським піхотинцем, який загинув під Авдіївкою

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На Майдані простилися з американським морським піхотинцем, який загинув під Авдіївкою

Церемонія прощання з громадянином США Ітаном Гертвеком, який воював у складі Збройних сил України, відбулася на Майдані Незалежності в центрі Києва у п'ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на церемонії були присутні близько ста людей, як цивільні, так і військові.

Гертвеку, ветерану Легіону морської піхоти США, був 21 рік. Він загинув біла міста Авдіївка Донецької області наприкінці 2023 року. Лише рік по тому його тіло було повернуто в рамках обміну між українськими та російськими військовим.

Теги: #майдан_незалежності #прощання #військовий

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