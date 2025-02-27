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13:36 27.02.2025

Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах – Держприкордонслужба

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Чоловіки, які перевозять гуманітарні та медичні вантажі, перетинатимуть кордон на загальних підставах – Держприкордонслужба

Перетин кордону громадянами України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі та гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах, повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Відсьогодні під час дії правового режиму воєнного стану пропуск через кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які перевозять медичні вантажі, гуманітарну допомогу, здійснюватиметься на загальних підставах", - йдеться у повідомленні відомства у телеграм в четвер.

Роз'яснюється, що раніше рішення про виїзд таких осіб ухвалювали Міністерство розвитку громад та територій України або військові адміністрації, однак ця норма більше не діє.

Зазначається, що Кабмін вніс зміни до Правил перетину державного кордону, визначених постановою уряду від 27.01.1995 №57, для окремих категорій громадян України.

Теги: #чоловіки #вантажі #кордон #гумдопомога

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