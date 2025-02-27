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10:42 27.02.2025

Школи можуть самостійно ухвалювати рішення про заохочення учнів похвальними листами, грамотами і медалями

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Школи можуть самостійно ухвалювати рішення про заохочення учнів похвальними листами, грамотами і медалями
Фото: НУШ

Міністерство освіти і науки заявляє, що школи можуть самостійно ухвалювати рішення про заохочення учнів похвальними листами, грамотами і медалями.

"З 2025 року випускники й випускниці шкіл не отримуватимуть золоті й срібні медалі, виготовлені за державний кошт. МОН дослухалося до рекомендації Комітету ВРУ з питань освіти, науки та інновацій й скасувало положення про ці нагороди. Утім, у шкіл (і не тільки) лишаються інші способи для заохочення учнівства", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, відзначається, що школи можуть самостійно ухвалювати рішення про заохочення учнів похвальними листами, грамотами, золотими та срібні медалями (за рішенням закладу) та іншими форми морального і матеріального заохочення.

Як повідомлялося, у серпні 2024 року освітній омбудсмен надіслав листа до Міністерства освіти і науки та профільного комітету Верховної Ради з пропозицією переглянути систему нагородження випускників шкіл золотою та срібною медалями.

11 вересня комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати вручення в школах золотих і срібних медалей державного зразка. Пізніше голова комітету Сергій Бабак заявив, що школи й надалі зможуть вручати золоті та срібні медалі своїм випускникам, але не за державний кошт.

Нагородження золотою та срібною медаллю як вид морального стимулювання випускників скасували наказом Міністерства освіти і науки України 20 грудня 2024 року.

Служба освітнього омбудсмена повідомляла, що замість золотих в срібних медалей в школах України видаватимуть свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти з відзнакою.

Теги: #випускники #медалі #скасування #школи

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