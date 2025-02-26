Трамп: Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін

США зроблять все можливе, щоб укласти найкращу угоду для України та РФ, заявив президент США Дональд Трамп.

“Ми зробимо все, що зможемо. Ми зробимо все можливе, щоб укласти найкращу угоду для обох сторін, й для України. Ми будемо дуже старатися, щоб укласти хорошу угоду, щоб вони могли отримати якомога більше назад. Ми хочемо повернути якомога більше”, - сказав він під час першого засідання кабінету міністрів у середу.

Відповідаючи на питання, чи США готові послабити санкції проти Росії, Трамп сказав “не зараз”.

“Я хочу спочатку побачити, чи укладемо ми угоду, але я думаю, що ми її укладемо. У мене були дуже хороші розмови з президентом Путіним. У мене були дуже хороші розмови з президентом Зеленським”, - додав він.