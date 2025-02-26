Учасники Міжнародної Кримської Платформи закликали РФ до припинення воєнних дій і звільнення території України

Учасники Міжнародної Кримської Платформи у спільній заяві до одинадцятої річниці від початку спротиву окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя підтвердили відповідальність Росії за загарбницьку війну проти України.

Текст заяви був опублікований представництвом Європейського Союзу в Україні.

"Підтверджуємо, що Росія несе повну відповідальність за загарбницьку війну, яку вона розпочала проти України, а всі винні у скоєнні воєнних злочинів повинні бути покарані. Загарбницька війна Росії проти України має далекосяжні наслідки та негативний вплив на глобальний мир і безпеку далеко за межами України та європейського континенту", - вказується у тексті заяви.

Учасники Платформи висловили засудження неспровокованому та незаконному повномасштабному військовому вторгненню Росії до України, яке відбулося 24 лютого 2022 року та стало продовженням російської агресії проти України, яка триває з 19 лютого 2014 року.

"Ми закликаємо Російську Федерацію виконати юридично зобов’зувальне рішення Міжнародного Суду ООН від 16 березня 2022 року й негайно припинити всі воєнні дії та насильство, а також забезпечити негайне, повне та безумовне виведення всіх сил та військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, зокрема Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як її невіддільних частин", - підкреслюється у заяві.

Учасники Платформи підтвердили, що не визнають спробу незаконної анексії Росією Криму, а також частин Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей, і засудили переслідування російською окупаційною владою в мешканців Криму за їхню проукраїнську позицію та відданість збереженню своєї української ідентичності.

"Засуджуємо примусову депортацію та переселення українського мирного населення, зокрема дітей, незаконне усиновлення на території Росії та передачу українських дітей з однієї національної групи в іншу, включно з примусовим наданням їм російського громадянства", - наголошується у заяві.

Окремо учасники Платформи засудили переслідування та дискримінацію представників корінного кримськотатарського народу, а також заборону та криміналізацію їхніх законних представницьких органів, що позбавляє їх можливості вільно виражати, зберігати та розвивати свою ідентичність і культуру.

"Зазначаємо, що нещодавні події підтверджують: незаконні дії Росії в Чорному морі створюють не лише загрози військової, енергетичної та продовольчої безпеки, але й перешкоджають свободі судноплавства. Вони також становлять значні екологічні ризики та шкоду, яка може завдати збитків усім країнам Чорноморського регіону", - йдеться у заяві.

Крім того, учасники Платформи висловили повагу активістам руху спротиву.

"Підтверджуємо свій заклик до повного та ефективного застосування санкцій та вжиття додаткових заходів для протидії ухилення від них, зокрема, залучаючи країни з-поза меж ЄС. Учасники Міжнародної Кримської платформи залишаються готовими збільшувати тиск на Росію та тих, хто підтримує збройну агресію проти України, включно з ухваленням додаткових санкцій. Вчергове закликаємо до звільнення всіх політичних в'язнів та інших незаконно затриманих осіб, які, навіть за нелюдських умов, демонструють стійкість і спротив російському тимчасовому окупаційному режиму. Крим — це Україна", - резюмується у заяві.