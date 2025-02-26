Україна ніколи не визнає російську спробу анексії Криму - МЗС

Які б не були переговори і ситуації, Україна ніколи не визнає російську спробу анексії Криму, який був і буде залишатися українським, заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс.

«Які б не були переговори, які б не були ситуації, скільки б це не тривало, але Україна ніколи не визнає російську спробу анексії Криму. Криму - це Україна», - сказав він під на форумі «11 років війни. Точка відліку: Крим» у середу.

Перебийніс зазначив, що Міжнародна Кримська платформа є головним майданчиком для того, щоб Україна тримала питання Криму у фокусі уваги світу. Зокрема, вже було проведено чотири саміти на рівні глав держав і урядів, а також чотири парламентські.

«Ця робота буде продовжена. Я впевнений, що з кожним роком залученість міжнародного співтовариства до Кримської платформи зростатиме», - сказав він.

В той же час Україна проводить роботу на рівні міжнародних організацій, розробляє резолюції, забезпечує постійну присутність теми Криму в ООН, ОБСЄ, Раді Європи. «Це ми робимо, це буде тільки посилюватися», - запевнили в МЗС.

Заступник міністра наголосив на важливості доносити правду про Крим та про депортацію кримських татар.

«Вже шість країн визнали це. І я впевнений, що зараз йде робота всіх наших дипломатів, щоб, якомога більше країн, визнали депортацію кримськотатарського народу геноцидом», - зазначив він.

За словами Перебийніса, українська дипломатія працювала над тим, щоб зберегти Крим у фокусі міжнародного уваги.

«Я можу сказати, що ми з завданням впоралися - в тому сенсі, що зараз немає жодної цивілізованої держави світу, яка б визнала Крим російським», - сказав він.

Крім того, він відповів на критику стосовно того, що у 2014 році МЗС «бомбардувало Росію нотами, і це нічого не дало».

«Так, Крим не повернувся під контроль України, але ми тими нотами заклали дуже серйозну основу для майбутніх судових рішень, і не тільки для майбутніх, а й для тих рішень, які вже є. Я впевнений, що вони іще будуть. І це відіграватиме дуже важливу роль в процесі повернення Криму під контроль України», - заявив заступник міністра.

Він додав, що в історії є приклади балтійських держав, які були під окупацією, але цивілізовані держави ніколи не визнавали окупацію

«Я переконаний, що точно так буде і з Кримом. Нам треба тримати позиції, нам треба тримати Крим у фокусі міжнародної уваги. Тому що Крим для Росії - це військова база. А для нас - це земля наших братів - кримських татар», - зазначили в МЗС.