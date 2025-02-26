Втрати сектору культури з недоотриманими доходами становлять $24,4 млрд

Втрати сектору культури, враховуючи недоотримані доходи через збройну агресію, становлять $24,42 млрд, повідомляє Міністерство культури і стратегічних комунікацій з посиланням на оновлену оцінку Світового банку.

"Презентована Rapid Damage Assessment засвідчила — в 2022-2024 культурі війною нанесено шкоди на 3,46 млрд доларів. Втрати сектору культури, враховуючи недоотримані доходи через збройну агресію, становлять 24,42 млрд доларів. Сума подвоїлася, порівняно з попереднім дослідженням RDNA3, яка складала 12 млрд доларів, через збільшення руйнувань, триваючі атаки і погіршення стану інфраструктури", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що згідно Rapid Damage Needs Assessment, знищено або пошкоджено по всій країні понад 5483 об’єкти культури та туризму, а обстріли, руйнування та порушення культурних практик вплинули на економіку, позбавили засобів до існування представників креативного сектору та обмежили доступ людей до культури.

"Втрачені значні музейні колекції: понад 1,7 млн експонатів залишилися на окупованих територіях, а 35 тис. викрадено з державних музеїв, які опинилися під тимчасовою окупацією. Внаслідок обстрілів було знищено 162 предмети з музейних колекцій", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою RDNA, наступні 10 років реконструкція та відновлення культури і туризму потребуватимуть 10,5 млрд доларів.

Як повідомлялося, 25 лютого уряд України, Група Світового банку, Європейська комісія та ООН оприлюднили оновлену "Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)". Оцінку потреб України на відновлення підвищено з 486 млрд дол. до 524 млрд дол.