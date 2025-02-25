Оцінку потреб України на відновлення підвищено з $486 млрд до $524 млрд – Світовий банк

Загальна вартість відновлення в Україні на 31 грудня 2024 року становить $486 млрд протягом наступного десятиліття, що приблизно у 2,8 рази перевищує прогнозований номінальний ВВП України за 2024 рік, таку оновлену "Швидку оцінку завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA4)" оприлюднили уряд України, Група Світового банку, Європейська комісія та ООН у вівторок.

"За минулий рік потреби на відновлення України продовжили зростати через безперервні атаки Росії", - прокоментував результати прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Торік оцінка потреб складала $486 млрд, ще роком раніше – $411 млрд.

Зазначається, що оцінка RDNA4, яка охоплює завдану шкоду за майже три роки з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року, демонструє, що пряма шкода в Україні наразі сягнула $176 млрд порівняно зі $152 млрд у оцінці RDNA3, оприлюдненій у лютому 2024 року. Найбільш постраждалими секторами є житловий сектор, транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта.

Згідно з поточною оцінкою, 13% загального житлового фонду було пошкоджено або зруйновано, від чого постраждали понад 2,5 млн домогосподарств. В енергетичному секторі кількість пошкоджених або зруйнованих об'єктів зросла на 70% з моменту проведення RDNA3, включно з виробництвом, передачею, розподільчою інфраструктурою та централізованим теплопостачанням. Близько 72% від загальної шкоди припадає на всі сектори, розташованих найближче до лінії зіткнення областей (Донецької, Харківської, Луганської, Запорізької та Херсонської), а також Київської області.

"Оцінка підкреслює надзвичайну шкоду, яку Росія завдала Україні. ЄС уже підтримує реконструкцію та відновлення України, мобілізуючи більше приватних інвестицій через Ukraine Investment Framework та допомагаючи країні глибше інтегруватися в Єдиний ринок ЄС. Це стане запорукою відновлення України та створить нові можливості для українського та європейського бізнесів", - сказала Комісар ЄС з питань сусідства та розширення Марта Кос.

Від загальної суми потреб у довгостроковій перспективі, потреби на відбудову та відновлення є найвищими у житловому секторі – майже $84 млрд. Далі йдуть транспортний сектор – майже $78млрд, енергетика і видобувна галузь – це майже $68 млрд, торгівля і промисловість – понад $64 млрд і сільське господарство – понад $55 млрд. У всіх секторах витрати лише на розчищення залишків руйнувань та управління ними сягають майже $13 млрд.

В оцінці визначено та виключено потреби у понад $13 млрд у восьми секторах, які Україна вже задовольнила за підтримки партнерів та приватного сектору. Наприклад, за даними уряду, у 2024 році на відновлення житлового сектору з державного бюджету та за рахунок донорських коштів було виділено щонайменше $1,2 млрд. Проведено аварійний ремонт понад 2 000 км доріг, автомагістралей та інших доріг державного значення.

У 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив $7,37 млрд на вирішення пріоритетних завдань у таких сферах, як житло, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, енергетика, транспорт, водопостачання, розмінування та цивільний захист. Загальний дефіцит фінансування потреб на відновлення та відбудову у 2025 році становить $9,96 млрд. Мобілізація приватного сектору залишається критично важливою для успішного відновлення України.