На покровському напрямку за добу знешкоджено 137 окупантів та 27 од. техніки – Генштаб

Втрати російських окупантів на покровському напрямку фронту у Донецькій області від початку доби склали 137 військовослужбовців, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook станом на 23:00 понеділка.

"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 137 окупантів, 84 з них – безповоротно", - сказано в повідомленні.

Також знищено 18 одиниць автомобільної техніки, два мотоцикли, дві антени БпЛА, антену зв’язку та пункт управління БпЛА, крім того, значно пошкоджено міномет та два автомобілі загарбників.

Як зазначається, від початку доби на покровському напрямку росіяни 27 разів намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Водяне Друге, Промінь, Покровськ, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Молодецьке, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, Тарасівка та Улакли.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029BpJxUdrr7b3vWhXRduEhdXUkmT3o2pMwyCCYUtTZCeLETkLgenxsDwohJgJ9Nt8l