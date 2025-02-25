Торговий режим ЄС з Україною після 5 червня може змінитися - віцепрезидент ЄК

Єврокомісія може переглянути режим автономних торговельних заходів для України, який був введений після початку повномасштабної агресії РФ, двічі продовжувався на рік і тепер спливає 5 червня цього року, повідомив віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович

"Автономні торговельні заходи (АТЗ – ІФ-У), які передбачають традиційну лібералізацію, діятимуть до 5 червня. Я хотів би запевнити вас, що після закінчення дії АТЗ, ми повністю віддані забезпеченню плавного переходу та швидкого впровадження взаємної лібералізації торгівлі агропродовольчими товарами", - сказав він на спільному засіданні уряду України та Європейської Комісії в понеділок.

"Як ви знаєте, для нас це буде дуже делікатним завданням, враховуючи чутливість деяких продуктів для ринків наших країн-членів і, звичайно, занепокоєння наших фермерів", - додав Шефчович, якій в новому складі ЄК курує напрямок торгівлі.

Як повідомлялося, Рада ЄС 8 квітня схвалила рішення про продовження призупинки дії ввізних мит та квот на український експорт до Євросоюзу до 5 червня 2025 року. Водночас ЄС посилив захист чутливої сільськогосподарської продукції країн-членів, зобов’язавши Єврокомісію вводити тарифні квоти на м'ясо птиці, яйця, цукор, овес, кукурудзу, крупи та мед з України, у випадку перевищення середньоарифметичного значення обсягів, імпортованих у другому півріччі 2021, 2022 та 2023 років.