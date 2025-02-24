Події

17:53 24.02.2025

Фон дер Ляєн вражена швидкістю і якістю, з якою Україна проводить реформи на шляху вступу до ЄС

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Фон дер Ляєн вражена швидкістю і якістю, з якою Україна проводить реформи на шляху вступу до ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що вражена швидкістю і якістю реформ, які проводить Україна у дуже складних умовах.

"Я зараз бачу дуже багато процесів вступу України до ЄС. Я надзвичайно вражена швидкістю і якістю, з якою Україна проводить реформи на шляху вступу до ЄС, проводить ці кроки, і це дуже складні кроки", — сказала фон дер Ляєн на спільній пресконференції президента України Володимира Зеленського та іноземних лідерів до роковин повномасштабної війни в Україні у Києві у понеділок.

"Поки ви боретесь у цій війні за виживання, надзвичайно вражає то, що ви робите. Це приклад найвищої якості та швидкої результативності, яка є взірцем", - додала вона.

Теги: #фон_дер_ляєн #єс

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