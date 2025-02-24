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16:24 24.02.2025

Данія разом з іншими країнами в 2024р вклала близько $650 у виробництво української оборонної продукції - міністр оборони

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Данія разом з іншими країнами в 2024р вклала близько $650 у виробництво української оборонної продукції - міністр оборони

Данія разом з іншими країнами змогла підтримати Україну, вклавши минулого року близько $650 млн безпосередньо у виробництво української оборонної продукції, повідомив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

"Минулого року Данія разом з іншими країнами змогла надати Україні близько $650 млн безпосередньо у виробництво української оборонної продукції. Я думаю, що це був величезний успіх, і це також буде просування цього року, щоб ще сильніше підтримувати фінансування - більше грошей безпосередньо в компанії в оборонній сфері тут, в Україні", - сказав він на спеціальній зустрічі YES, організований Фондом Віктора Пінчука, у Києві.

Міністр повідомив, що Данія профінансувала майже 20 артилерійських систем "Богдана", зазначивши, що і їх виготовили лише за два місяці. "Яякби ми закупили ці артилерійські системи в Європі, на це пішло б майже два роки", - додав він.

Крім того, за словами міністра, України має величезні потужності для виробництва навіть ще більше.

Поульсен також повідомив, що перебуває в Києві з данською делегацією, і запевнив, що в Данії широка підтримка того, щоб "дати Україні найкращий можливий шлях у майбутньому".

Теги: #данія #оборона

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