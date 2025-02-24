Кількість постраждалих через ворожий авіаудар по передмістю Харкова зросла до 4-х, під завалами можуть бути люди

Кількість поранених внаслідок російського авіаудару по Цупівці Дергачівської громади Харківської області зросла з двох до чотирьох осіб, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

"Поранені унаслідок обстрілу - двох місцевих мешканців (батька та сина) у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Наразі медики борються за їхні життя... Поліцейські офіцери громади доставили до Дергачівської лікарні 21-річного чоловіка та 18-річну дівчину, які зазнали уламкових уражень. Наразі їхній стан стабільний, медики надають необхідну допомогу", - написав Задоренко у телеграм-каналі.

Він також повідомив, що ЗС РФ застосували авіабомбу великої потужності (її тип встановлюється) руйнування дуже значні.

"У Цупівці зруйновано не менше десятка приватних будинків і господарчих споруд, тривають пожежі. На місці події йде розбір завалів, під якими можуть перебувати люди. Також триває ліквідація численних пожеж. Таких руйнувань Цупівка не зазнавала з 2022 року", - написав Задоренко.