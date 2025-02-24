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11:51 24.02.2025

Україна вже має 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами, на їх основі треба створити систему гарантій безпеки для миру в Україні і Європі – Зеленський

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Україна вже має 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами, на їх основі треба створити систему гарантій безпеки для миру в Україні і Європі – Зеленський

Україна вже має 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами, це чіткі зобов'язання, які роблять сильнішою Україну, на їх основі треба створити систему гарантій безпеки для миру в Україні і всій Європі, заявив президент Володимир Зеленський.

"У нас вже 28 двосторонніх безпекових угод з партнерами, і майже з усіма, хто бере участь в сьогоднішній зустрічі. І це дуже чіткі зобов'язання, які роблять сильніші Україну і ваші країни. Це оборонні, фінансові, політичні речі...І нам потрібно збільшувати те, про що ми домовились з вами, на двосторонній основі більше взаємодії, більше оборонного виробництва, більше фінансової стійкості, більше технологічні речі", - сказав Зеленський під час відкриття пленарного засідання "Підтримуй Україну".

За словами президента, розвиваючи українську протиповітряну оборону, створюється основа нового європейського повітряного щита, і кожне зобов'язання щодо ППО - критично важливе.

"І на основі цього початкового фундаменту ми разом маємо створити дієву, достатню для безпеки систему, гарантії для справедливого тривалого миру для України та всієї Європи", - зауважив він.

Теги: #гарантії_безпеки #підтримуй_україну

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