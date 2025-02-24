Єрмак про санкції проти РФ: танкери, банки та медіа

Фото: сайт Президента України

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував 16-й пакет санкції проти РФ, в яких враховані пропозиції санкційної групи Єрмака-Макфола.

"Обмеження стосуються 48 фізичних та 35 юридичних осіб, а також 74 танкерів, які допомагають росії обходити нафтові санкції. Водночас 13 російських банків відключено від платіжної системи SWIFT. Крім того, в Європі заборонили мовлення восьми медіа, які "перебувають під постійним контролем російського керівництва". Багато пропозицій нашої санкційної групи враховано", - написав Єрмак у телеграм-каналі в понеділок.

Глава ОП зазначив, що готується 17-й санкційний пакет.