У саміті в Києві 24 лютого візьмуть участь 13 лідерів офлайн та 24 онлайн – Зеленський

37 лідерів держав візьмуть участь у саміті в Києві у понеділок, 24 лютого, з них 13 будуть присутні особисто, зокрема, лідери країн північної Європи, а також керівництво Євросоюзу, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Завтра матимемо фізичну присутність наших партнерів, у нас важлива завтра зустріч, саміт, може, такий переломний момент. Подивимось – будуть у нас 13 лідерів офлайн, також онлайн 24 у нас буде лідера. У нас буде керівництво Європейського союзу, тут в Києві… Наша платформа "Україна – Nordic-Baltic", то ж лідери північної Європи тут будуть знаходитись. Для нас це дуже важливі і дуже сильні партнери", - сказав Зеленський на пресконференції в неділю в Києві.

"Я думаю, що також буде кілька форматів, пов'язаних з технологіями України. Це сьогодні наш пріорітет, де ми попереду всіх, слава Богу. І попереду ворогів – це дуже важливо. В технологіях, в дронах, в системах радіоелектронної боротьби, і кілька форматів завтра будуть і про це", - додав він.