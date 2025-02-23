Зеленський готовий залишити посаду президента заради миру в Україні або прийняття її в НАТО

Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що готовий залишити посаду президента заради миру в Україні або прийняття її в НАТО.

"Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Можу поміняти це на НАТО. Якщо є такі умови. Одразу", - сказав він на пресконференції в неділю, відповідаючи на запитання, чи готовий він залишити посаду президента, якщо це означитиме мир для України.