Оперативна обстановка в країні залишається повністю контрольованою – глава СБУ

Оперативна обстановка в Україні залишається повністю контрольованою, незважаючи на інформаційні спецоперації ворога з розгойдування ситуації всередині країни, заявляє глава Служби безпеки України Василь Малюк.

"В частині іноземних спецслужб, а саме російських спецслужб, які реально не сплять і продовжують свою розвідувальну підривну діяльність, я можу сказати наступне. У нас за 3 роки виявлено 102 агентурних ворожих мережі, серед яких – топові мережі. Серед цих "топщиків" є ті, які планували ліквідувати навіть нашого верховного головнокомандувача - президента України", - сказав він, виступаючи на Форумі "Україна. Рік 2025" в неділю в Києві.

Малюк наголосив, що ворог намагається розгойдати Україну інформаційно, проводячи спеціальні інформаційні операції та інформаційно-психологічні операції. "І тут важлива перш за все правова свідомість наших співгромадян і наша з вами єдність. Всі мають це розуміти", - зазначив глава СБУ.

При цьому керівник української спецслужби запевнив: "Але оперативна обстановка залишається у нас повністю контрольованою і так буде продовжуватися надалі".