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14:56 23.02.2025

Рада робитиме все для подальшої підтримки України з боку парламентів інших країн - Стефанчук

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Рада робитиме все для подальшої підтримки України з боку парламентів інших країн - Стефанчук

Верховна Рада робитиме все, щоб підтримка України з боку інших парламентів залишалася на високому рівні, запевнив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

“Український парламент буде робити все для того, щоб підтримка України залишалася на високому рівні”, - сказав Стефанчук на форумі "Україна. Рік 2025" в неділю в Києві.

Він відзначив, що сьогодні змінюються якісь парламентські ландшафти в багатьох країнах, але в цілому парламентська підтримка України залишається на тому ж рівні.

Спікер парламенту також зупинився на питанні співпраці Верховної Ради з Європарламентом. Стефанчук нагадав, що існує меморандум про співпрацю між Верховною Радою і Європарламентом.

“Ми активно реалізуємо його. Зараз ми не тільки маємо можливість синхронізувати роботу наших комітетів, але й маємо можливість робити все для того, щоб філія Європейського парламенту була відкрита в Україні, а філія Верховної Ради була відкрита в парламенті для синхронізації всіх цих речей, які стосуються нашої подальшої дороги до Європейського Союзу”, - сказав Стефанчук.

За його словами, Верховна Рада дуже активно співпрацює і з Конгресом США.

Теги: #стефанчук #рада #форум_україна_рік_2025

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