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12:28 23.02.2025

Дуда: Трамп переконаний, що переговори – єдиний шлях врегулювання війни в Україні

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Дуда: Трамп переконаний, що переговори – єдиний шлях врегулювання війни в Україні

Президент США Дональд Трамп в ході зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою наполягав на необхідності проведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні, повідомляє пресслужба Канцелярії президента Польщі в соцмережі Х.

"Щодо України, я мав приватну розмову з президентом Трампом, де він розповів мені, яким – дуже короткими словами – є його план дій. Він сказав, що треба домовлятися. І тут немає іншого виходу, тому що це єдиний спосіб закінчити війну", - розповів Дуда.

Як повідомлялося, президенти зустрілись в суботу у Вашингтоні перед конференцією консервативних політичних дій (CPAC) в Мериленді.

Теги: #україна #трамп #переговори #дуда

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