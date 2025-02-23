Дуда: Трамп переконаний, що переговори – єдиний шлях врегулювання війни в Україні

Президент США Дональд Трамп в ході зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою наполягав на необхідності проведення переговорів щодо врегулювання війни в Україні, повідомляє пресслужба Канцелярії президента Польщі в соцмережі Х.

"Щодо України, я мав приватну розмову з президентом Трампом, де він розповів мені, яким – дуже короткими словами – є його план дій. Він сказав, що треба домовлятися. І тут немає іншого виходу, тому що це єдиний спосіб закінчити війну", - розповів Дуда.

Як повідомлялося, президенти зустрілись в суботу у Вашингтоні перед конференцією консервативних політичних дій (CPAC) в Мериленді.