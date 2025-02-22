Дуда про зустріч з Трампом: польсько-американський альянс міцніше, ніж будь-коли

Президент Польщі Анджей Дуда в суботу у Вашингтоні зустрівся з американським лідером Дональдом Трампом, підтвердивши, що польсько-американський альянс міцніше, ніж будь-коли.

"За лаштунками CPAC президент Трамп зустрівся з президентом Польщі Анджеєм Дудою та підтвердив наш тісний союз. Президент Трамп також похвалив президента Анджея Дуду за прихильність Польщі до збільшення витрат на оборону", - повідомив Білий дім у соцмережі Х.

Як зазначається, майже 10 років ефективної та послідовної політики президента Польщі зміцнюють безпеку країни. "Польсько-американський альянс міцніше, ніж будь-коли, і сьогоднішня (в суботу – ІФ-У) зустріч між Анджеєм Дудою та Дональдом Трампом - найкращий доказ цього", - сказано в повідомленні канцелярії польського президента.

У зустрічі також взяли участь голова кабінету міністрів голова Кабінету президента Польщі Марчін Масталерек, голова Бюро міжнародної політики Войцех Коларський та заступник голови Бюро міжнародної політики Нікодем Рахонь.

Джерело: https://x.com/prezydentpl/status/1893385129592082585

https://x.com/WhiteHouse/status/1893390051301577215

https://x.com/DianaGlownia/status/1893386677608984916