У Голосіївському районі виникла пожежа через ворожий БпЛА – КМВА

У Голосіївському районі виникла пожежа внаслідок падіння ворожого беспілотника, повідомив глава київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Голосіївському районі пожежа внаслідок падіння ворожого дрону", - написав Ткаченко у телеграмі.

Наразі інформація про потерпілих уточнюється.

Раніше повідомлялось, що уламки ворожого беспілотника виявлені на території ботсаду ім. Гришка.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/830