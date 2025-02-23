У Голосіївському районі виникла пожежа через ворожий БпЛА – КМВА
У Голосіївському районі виникла пожежа внаслідок падіння ворожого беспілотника, повідомив глава київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
"У Голосіївському районі пожежа внаслідок падіння ворожого дрону", - написав Ткаченко у телеграмі.
Наразі інформація про потерпілих уточнюється.
Раніше повідомлялось, що уламки ворожого беспілотника виявлені на території ботсаду ім. Гришка.
Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/830