Події

00:10 23.02.2025

У Голосіївському районі виникла пожежа через ворожий БпЛА – КМВА

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У Голосіївському районі виникла пожежа внаслідок падіння ворожого беспілотника, повідомив глава київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"У Голосіївському районі пожежа внаслідок падіння ворожого дрону", - написав Ткаченко у телеграмі.

Наразі інформація про потерпілих уточнюється.

Раніше повідомлялось, що уламки ворожого беспілотника виявлені на території ботсаду ім. Гришка.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/830

Теги: #київ #пожежа #бпла

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