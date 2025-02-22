Події

14:12 22.02.2025

Зеленський обговорив з прем'єром Албанії спільні проєкти та європейські дипломатичні ініціативи

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Зеленський обговорив з прем'єром Албанії спільні проєкти та європейські дипломатичні ініціативи

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Албанії Еді Рамою, в ході якої сторони обговорили питання співпраці, зокрема над посиленням безпеки у Європі, а також мирних переговорів.

"Обговорили багато важливих питань: спільні проєкти та розвиток подій загалом. Також говорили про європейські ініціативи щодо дипломатії. Важливо, щоб Європа була за столом переговорів. Усе про Європу має бути за участі Європи, усе про Україну має бути за участі України. Спільне бачення й скоординовані кроки дуже важливі для наближення справедливого та міцного миру", - написав Зеленський в соцмережі Х у суботу.

Теги: #телефонна_розмова #албанія #зеленський

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