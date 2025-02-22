Сибіга зкоординував дії з Каллас та французьким колегою напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про перемовини з верховним представником Європейського союзу Каєю Каллас (Kaja Kallas) та з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелєм Барро (Jean-Noël Barrot), під час яких сторони узгодили дипломатичні дії напередодні третьої річниці повномасштабної агресії РФ проти України.

"Я говорив з Каєю Каллас та обговорив з нею останні міжнародні події та скоординував кроки напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії. Я дякую ЄС за те, що він твердо стоїть на боці України — на боці правди, миру, свободи, справедливості та територіальної цілісності", - написав Сибіга в соцмережі Х у суботу.

Пізніше він також повідомив про розмову з головою французького зовнішньополітичного відомства.

"Я мав телефонну розмову з Жаном-Ноелем Барро, щоб зкоординувати дипломатичні дії напередодні третьої річниці повномасштабної агресії Росії. Я вдячний Франції за підтримку України в нашому прагненні до справедливого миру та законного захисту свободи, життя, справедливості та територіальної цілісності", - написав Сибіга.

Як повідомлялося, США у понеділок, у третю річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну, мають намір внести в ООН альтернативний проєкт резолюції про припинення війни в Україні, який вже отримав підтримку в РФ. У той же день президент Франції Емманюель Макрон проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Натомість очікується, що Європейський союз в понеділок запропонує новий пакет допомоги Україні, а також ухвалить 16-й пакет санкцій для РФ, який націлений на так званий російський "тіньовий флот".