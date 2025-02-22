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10:12 22.02.2025

США внесуть свою альтернативну резолюцію про припинення російсько-української війни до ООН у понеділок – Рубіо

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США внесуть свою альтернативну резолюцію про припинення російсько-української війни до ООН у понеділок – Рубіо

Альтернативний проєкт резолюції про припинення війни в Україні, розроблений США, буде внесений на розгляд Організації об’єднаних націй у понеділок, повідомив державний секретар США Марко Рубіо.

“Президент США виступає за припинення російсько-української війни. У понеділок, через три роки після початку російсько-української війни, США запропонують ООН знакову резолюцію, яку кожен член ООН має підтримати, щоб накреслити шлях до миру”, - написав Рубіо в соцмережі Х.

Раніше в Держдепі повідомили, що США “запропонували просту, історичну резолюцію в ООН, яку ми закликаємо всі держави-члени підтримати, щоб прокласти шлях до миру”. Агентство Reuters повідомило, що резолюція “закликає до швидкого припинення конфлікту і ще більше закликає до встановлення тривалого миру між Україною і Росією”. РФ запропонувала поправку, щоб цей рядок звучав так: “закликає до швидкого припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до тривалого миру між Україною і Росією”.

Як повідомлялося, в РФ назвали проєкт резолюції США “хорошим кроком” і заявили, що якщо російська поправка буде прийнята Генасамблеєю, Москва проголосує за резолюцію США.

Теги: #оон #рубіо #проєкт #сша

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