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16:11 21.02.2025

Шістнадцятий пакет санкцій для РФ, націлений на "тіньовий флот", буде ухвалено 24 лютого – джерело

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Шістнадцятий пакет санкцій для РФ, націлений на "тіньовий флот", буде ухвалено 24 лютого – джерело

Європейський союз у понеділок, 23 лютого, ухвалить 16-й пакет санкцій для Росії, який націлений на так званий російський "тіньовий флот".

Рішення буде ухвалено в рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомив у п’ятницю високопосадовий європейський дипломат, анонсуючи порядок денний міністрів закордонних справ.

"Очікується, що міністри закордонних справ увалять сильний 16-й пакет санкцій, який містить додаткові індивідуалі та нові економічні санкції. Пакет також дуже важливий, тому націлений на 74 судна, більшість з яких належать до "тіньового флоту", - сказав він.

Рішення щодо санкцій буде ухвалено у третю річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.

Теги: #єс #санкції_проти_рф

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