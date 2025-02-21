Шістнадцятий пакет санкцій для РФ, націлений на "тіньовий флот", буде ухвалено 24 лютого – джерело

Європейський союз у понеділок, 23 лютого, ухвалить 16-й пакет санкцій для Росії, який націлений на так званий російський "тіньовий флот".

Рішення буде ухвалено в рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомив у п’ятницю високопосадовий європейський дипломат, анонсуючи порядок денний міністрів закордонних справ.

"Очікується, що міністри закордонних справ увалять сильний 16-й пакет санкцій, який містить додаткові індивідуалі та нові економічні санкції. Пакет також дуже важливий, тому націлений на 74 судна, більшість з яких належать до "тіньового флоту", - сказав він.

Рішення щодо санкцій буде ухвалено у третю річницю початку повномасштабної війни Росії проти України.