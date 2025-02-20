Експосадовець одного з державних спецекспортерів підозрюється у відмиванні коштів через Францію

Антикорупційні органи викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

"В межах розслідування заволодіння коштами концерну "Укроборонпром" виявлено, що підозрюваний колишній посадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом "агентських послуг" з продажу української військової техніки", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в четвер.

За інформацією НАБУ, загальна сума таких переказів перевищує $46 млн. Частину цих коштів – щонайменше EUR13 млн – було переказано через низку транзитних компаній. Вони осіли на рахунках підозрюваного.

Надалі він використав їх для купівлі елітної нерухомості у Франції, серед якої: вілла – 86 млн грн; виноробня, корпоративні права та 105 земельних ділянок – 229 млн грн; ще 27 виноробних ділянок – 37 млн грн.

Експосадовцю повідомили про підозру у причетності до заволодіння понад 387 млн грн.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) в телеграм-каналі, дії ексочільника компанії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Оскільки особа переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України. Досудове слідство триває.

На сьогодні на зазначене майно французьким судом накладено арешт. НАБУ домагатиметься екстрадиції підозрюваного в Україну.

Для приховування походження коштів він використовував банківські рахунки в різних країнах, що потребувало міжнародної співпраці в межах розслідування.

У повідомленні не називають прізвище фігуранта, за даними Центру протидії корупції, мова йде про колишнього гендиректора Укрспецекспорта Дмитра Перегудова, який переховується від слідства.