Волц: Має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, буде обговорення території та гарантій безпеки

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц після зустрічі з російською делегацією в Саудівській Аравії заявив, що має бути остаточне припинення війни РФ проти України, а не тимчасове, і буде обговорення питання територій та гарантій безпеки.

"Є деякі основні принципи. Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, як ми бачили в минулому. Ми знаємо, що практична реальність полягає в тому, що буде обговорення території та гарантій безпеки. Це лише фундаментальні основи, які лежать в основі будь-якого типу дискусії", - сказав він на брифінгу.

Радник додав, що президент Трамп заявив про бажання та рішучість "покласти край цій війні, вбивствам, смертям та руйнуванням", які є неприйнятними. За словами Волца, це не в інтересах жодної країни.

"Це не в інтересах світу і, звичайно, не в інтересах Сполучених Штатів і Європи", - сказав він.

Волц додав, що, "як бачите, президент Трамп налаштований рухатися дуже швидко".

За його словами, США сподіваються "продовжувати розвивати цей темп, щоб не лише припинити війну, а й розблокувати те, що може стати основою для продуктивних і стабілізуючих відносин у майбутньому".

Відповідаючи на запитання, чи прийнятно для США, щоб Росія утримала будь-яку територію, окуповану з лютого 2022 року, Волц заявив: "Я думаю, що це речі, які потрібно обговорити".

"Важливо те, що ми розпочали цей процес. Президент вважає неприйнятним нескінченну війну в Європі, яка буквально перетворювалася на м’ясорубку людей з обох сторін", - сказав він.

В інтерв'ю Fox News 20 лютого Волц висловився щодо угоди Києва з Вашингтоном про видобуток корисних копалин і заявив, що Україна повинна стримати критику на адресу Сполучених Штатів. "Їм потрібно знизити тон, уважно подивитися і підписати цю угоду", – сказав Волц. Водночас Волц додав, що він вірить, що розбіжності США з Україною можуть бути вирішені.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп 11 лютого заявляв, що Україна нібито вже погодилася надати Сполученим Штатам доступ до рідкісноземельних мінералів на 500 мільярдів доларів в обмін на військову допомогу. 15 лютого політичний оглядач The Washington Post Джош Рогін повідомив із посиланням на американських конгресменів, які брали участь у Мюнхенській конференції, що Володимир Зеленський відмовився від пропозиції делегації США підписати меморандум, за яким Штати отримали б 50% від усіх майбутніх запасів мінералів в Україні.

Також британське видання The Telegraph опублікувало деталі угоди щодо корисних копалин, яку влада США запропонувала Україні, заявивши, що умови цього документу відповідають тим, які зазвичай накладаються на держав-агресорів, що зазнали поразки у війні. За даними видання, угода охоплює «економічну цінність, пов’язану з ресурсами України», включаючи «мінеральні ресурси, ресурси нафти і газу, порти, іншу інфраструктуру (за домовленістю)».

Згодом Зеленський уточнив, що угоду не підписали через «юридичні питання». Адже, за словами Зеленського, Україні потрібні гарантії безпеки, а не просто віддати ресурси.