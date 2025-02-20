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14:34 20.02.2025

Президент Латвії не виключає відправки військ до України за низки умов

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Президент Латвії не виключає відправки військ до України за низки умов
Фото: https://www.facebook.com/edgars.rinkevics

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс не виключає направлення військ в Україну в рамках можливого миротворчого контингенту, але для цього необхідно виконати кілька умов, розповів Рінкевичс в інтерв'ю латвійському телеканалу LTV.

Як зазначив президент, треба визначити, як буде посилено власну безпеку і обороноздатність Латвії у разі відправки солдатів. Другим важливим питанням є те, якими будуть правила перебування військ в Україні.

"Якщо немає гарантій ст. 5 (с. 5 НАТО – ІФ-У) або чогось еквівалентного, піддавати наших солдатів ризику – навіть якщо у випадку, якщо хтось нападе на українських солдатів, нам доведеться йти на допомогу, а ми не отримаємо достатньої підтримки – це дискусійні питання", – сказав Рінкевичс.

Він додав, що за його думкою, ситуація перебуває "в дещо теоретичній" площині та виказав "обережну скептичність" щодо того, чи дійде до відрядження військ в Україну.

Рінкевичс також не виключив можливості того, що в якийсь момент Росія "має плани перевірити НАТО" і його єдність у певний спосіб.

Як повідомлялось, президент Латвії Едгарс Рінкевичс наголошує на необхідності збереження санкцій щодо РФ після завершення війни в Україні та заявив про необхідність збільшення видатків на оборону країнами НАТО. Він висловив занепокоєння російськими амбіціями й пропагандою, яка говорить про відновлення Російської або радянської імперії, включно з країнами Балтії, Польщею, Фінляндією, і зазначив, що "з цього погляду результат війни в Україні має вирішальне значення".

 

Теги: #латвія #військові

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