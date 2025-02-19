Інтерфакс-Україна
Події
18:46 19.02.2025

Ніхто не може змусити Україну здатися - Сибіга

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Ніхто не може змусити Україну здатися - Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ніхто не може змусити Україну здатися, і українці будуть відстоювати своє право на існування.

«Україна витримала найжахливішу військову атаку в сучасній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ і його президент Володимир Зеленський відмовилися піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми будемо відстоювати своє право на існування», - написав він у соцмережі Х.

Теги: #сибіга

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