Ніхто не може змусити Україну здатися - Сибіга

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ніхто не може змусити Україну здатися, і українці будуть відстоювати своє право на існування.

«Україна витримала найжахливішу військову атаку в сучасній історії Європи та три роки тотальної війни. Український народ і його президент Володимир Зеленський відмовилися піддатися тиску Путіна. Ніхто не може змусити Україну здатися. Ми будемо відстоювати своє право на існування», - написав він у соцмережі Х.