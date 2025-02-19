Заява Путіна про перетин російськими військами кордону з Україною в Курській області не відповідає дійсності - ЦПД

Фото: ЦПД

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Заява Володимира Путіна про те, що російські війська перетнули кордон з Україною в Курській області і почали широкомасштабний наступ, не відповідає дійсності, повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

"Заява володимира путіна, що російські війська перетнули кордон з Україною в курській області і почали широкомасштабний наступ, не відповідає дійсності. Центр верифікував цю інформацію в Силах оборони України, де повідомили, що насправді була спроба заходу російської ДРГ на територію України. Цю ДРГ знищено", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм у середу.

Повідомляється, що наразі на території Курщини немає військ рф, здатних здійснювати широкомасштабний наступ на територію України.

Як роз'яснив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у фейсбук, станом на 15.00 19 лютого в Курській області з початку доби зафіксовано 12 бойових зіткнень, з них три ще тривали (решта вже відбито). "Одна з відбитих атак, близько шостої ранку, була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на дирекції Ніколаєво-Дар'їно - Журавка. Спроба успіху не мала. Підстави для паніки відсутні", - додав він.

"На тлі загальних не найкращих настроїв у наших соцмережах росіяни намагаються поширювати додаткові вкиди, зокрема щодо якихось проривів української оборони в Курській області та масового заходу на територію України. Це не відповідає дійсності", - зазначив Лиховій.

"Не ведіться на ІПСО, підтримуйте та посилюйте українське військо - ось наша найкраща переговорна позиція", - наголосив Лиховій.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказав наступне: "По напрямках, де знаходяться прикордонні підрозділи, спроб прориву не фіксувалося".