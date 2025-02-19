Інтерфакс-Україна
Події
17:00 19.02.2025

Заява Путіна про перетин російськими військами кордону з Україною в Курській області не відповідає дійсності - ЦПД

2 хв читати
Заява Путіна про перетин російськими військами кордону з Україною в Курській області не відповідає дійсності - ЦПД
Фото: ЦПД

(розширена)

Заява Володимира Путіна про те, що російські війська перетнули кордон з Україною в Курській області і почали широкомасштабний наступ, не відповідає дійсності, повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

"Заява володимира путіна, що російські війська перетнули кордон з Україною в курській області і почали широкомасштабний наступ, не відповідає дійсності. Центр верифікував цю інформацію в Силах оборони України, де повідомили, що насправді була спроба заходу російської ДРГ на територію України. Цю ДРГ знищено", - йдеться у повідомленні ЦПД у телеграм у середу.

Повідомляється, що наразі на території Курщини немає військ рф, здатних здійснювати широкомасштабний наступ на територію України.

Як роз'яснив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій у фейсбук, станом на 15.00 19 лютого в Курській області з початку доби зафіксовано 12 бойових зіткнень, з них три ще тривали (решта вже відбито). "Одна з відбитих атак, близько шостої ранку, була спробою російського підрозділу просунутися в бік державного кордону України на дирекції Ніколаєво-Дар'їно - Журавка. Спроба успіху не мала. Підстави для паніки відсутні", - додав він.

"На тлі загальних не найкращих настроїв у наших соцмережах росіяни намагаються поширювати додаткові вкиди, зокрема щодо якихось проривів української оборони в Курській області та масового заходу на територію України. Це не відповідає дійсності", - зазначив Лиховій.

"Не ведіться на ІПСО, підтримуйте та посилюйте українське військо - ось наша найкраща переговорна позиція", - наголосив Лиховій.

Речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" сказав наступне: "По напрямках, де знаходяться прикордонні підрозділи, спроб прориву не фіксувалося".

Теги: #путін #цпд #курська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:58 27.05.2025
Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

Трамп заявив, що Путін "грається з вогнем"

12:02 26.05.2025
ЦПД передбачає, що російська пропаганда посилить антимобілізаційні наративи та спроби дискредитації переговорів

ЦПД передбачає, що російська пропаганда посилить антимобілізаційні наративи та спроби дискредитації переговорів

01:58 26.05.2025
Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

Він вбиває багато людей, і я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним, - Трамп

20:30 24.05.2025
Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

Путін налаштований на перемогу в Україні – розвідка США

20:06 24.05.2025
Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

Путін вже неодноразово відмовлявся від припинення вогню, тому потрібна жорстка реакція світу – Зеленський

16:21 24.05.2025
Генштаб ЗСУ: на Курщині відбито 11 атак ворога, п'ять боїв ще тривають

Генштаб ЗСУ: на Курщині відбито 11 атак ворога, п'ять боїв ще тривають

11:56 24.05.2025
У Тульській області РФ уражено хімпідприємство, продукція якого використовується у ВПК – ЦПД

У Тульській області РФ уражено хімпідприємство, продукція якого використовується у ВПК – ЦПД

21:19 22.05.2025
Сибіга: Нові агресивні заяви Путіна про "буферну зону" явно відкидають мирні зусилля

Сибіга: Нові агресивні заяви Путіна про "буферну зону" явно відкидають мирні зусилля

18:03 22.05.2025
Путін заявляє, що війська РФ зараз вирішують завдання створення буферної зони вздовж кордону з Україною

Путін заявляє, що війська РФ зараз вирішують завдання створення буферної зони вздовж кордону з Україною

01:12 22.05.2025
Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

Сенатор Грем: більшість Сенату вважає, що Путін уникає справжніх переговорів

ВАЖЛИВЕ

Освітній проєкт CDTO Campus отримав понад 5,5 тис. заявок за рік — СЕО CDTO Campus

У ЄС затверджено фінансовий інструмент у 150 млрд євро для підтримки інвестицій в оборону, передбачається участь і України

В Україні будується мережа з приблизно 200 підземних шкіл

Зеленський привітав воїнів Сил спеціальних операцій

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

ОСТАННЄ

"Сталевий фронт" Ахметова передав захисникам Покровська техніку, дрони та обладнання на 74 млн грн

Сибіга вітає схвалення ПА НАТО декларації "Мир через силу в Україні"

НАЗК перевірило декларації 18 співробітників ТЦК і знайшло там порушень майже на 37 млн грн

В Києві відновили 26-поверховий житловий будинок, пошкоджений обстрілами у 2024 – мер

Росіяни атакували Дніпропетровщину близько 30 раз, постраждали дві жінки – обладміністрація

Оновлену версію першого в Україні музею Параджанова відкрили в КиМУ

Весілля в "Софії Київській", через яке Мінкультури здійснює перевірку, проводилося для військового – заступник гендиректора

Кінострічка "Тіні забутих предків" повертається на великі екрани

Мінкультури хоче змінити керівника, а мені треба ще певний час, щоб підготувати собі заміну - гендиректорка "Софії Київської"

Гендиректорка "Софії Київської": ми себе асоціюємо як абсолютно світська установа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА