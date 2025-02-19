Міносвіти запускає масштабне опитування школярів 5–11 класів

Міністерство освіти і науки України розпочинає масштабне всеукраїнське опитування учнів 5–11 класів.

"Дослідження проводиться в партнерстві з U-Report та має на меті з'ясувати реальні освітні потреби школярів для створення якісної та практичної системи навчання. Учні можуть долучитися до опитування на платформі U-Report (https://linktr.ee/ureport.ua). Це можливість для школярів чесно розповісти про свої потреби та думки, щоб вплинути на майбутнє української освіти", - йдеться у повідомлені міністерства.

Відзначається, що опитування проводиться для реалізації комплексної політики "Освіта для життя" — системного оновлення змісту освіти, що продовжує та посилює реформу "Нової української школи".

Зокрема, ініціативу спрямовано на подолання розриву між теорією та практикою, шкільною програмою й реальними потребами учнів.

У відомстві повідомили, що думка школярів буде корисною для формування нових підходів до організації навчального процесу, зокрема щодо: наповнення навчальних програм; вибору форматів підручників і навчальних матеріалів; облаштування навчальних просторів (лабораторій, майстерень, мистецьких студій).

"МОН використовуватиме результати опитування для подальших освітніх змін, спираючись на реальні потреби та очікування школярів — тих, для кого ці зміни впроваджуються. Опитування є частиною ширшого процесу консультацій, який також передбачає опитування освітян, батьків та фахові зустрічі-обговорення з кожної з 10 освітніх галузей", - додали в Міносвіти.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки розробляє комплексну політику "Освіта для життя".