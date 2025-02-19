Шмигаль доручив профільним міністерствам надати Одесі всю необхідну допомогу для ліквідації наслідків дронової атаки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам надати Одесі всю необхідну допомогу для ліквідації наслідків російської дронової атаки.

"Впродовж усієї ночі росія тероризувала українські міста десятками дронів. Численні БПЛА атакували Запорізьку, Сумську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Київську, Черкаську, Хмельницьку й Житомирську області. Є загиблі й поранені. Постраждала Одеса. Внаслідок атаки пошкодження зазнали медичний заклад, дитячий садок та скління багатоповерхівок. Ворог цілеспрямовано завдав удару по енергооб'єкту, залишивши без світла й тепла десятки тисяч людей", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він зазначив, що скоординував з головою Одеської обласної військової адміністрації роботу щодо швидкого відновлення електрики й теплопостачання.

"Наразі всі служби працюють на місці. Розгорнуті пункти незламності. Доручив Міненерго і Мінвідновлення надати Одесі всю необхідну допомогу, зокрема з обладнанням", - розповів прем'єр.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки Одеси в ніч на 19 лютого постраждало четверо цивільних, серед яких одна дитина, а також ряд шкіл, дитсадків та понад 500 будинків.