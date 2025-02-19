Інтерфакс-Україна
Події
10:16 19.02.2025

Шмигаль доручив профільним міністерствам надати Одесі всю необхідну допомогу для ліквідації наслідків дронової атаки

1 хв читати
Шмигаль доручив профільним міністерствам надати Одесі всю необхідну допомогу для ліквідації наслідків дронової атаки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам надати Одесі всю необхідну допомогу для ліквідації наслідків російської дронової атаки.

"Впродовж усієї ночі росія тероризувала українські міста десятками дронів. Численні БПЛА атакували Запорізьку, Сумську, Донецьку, Харківську, Херсонську, Київську, Черкаську, Хмельницьку й Житомирську області. Є загиблі й поранені. Постраждала Одеса. Внаслідок атаки пошкодження зазнали медичний заклад, дитячий садок та скління багатоповерхівок. Ворог цілеспрямовано завдав удару по енергооб'єкту, залишивши без світла й тепла десятки тисяч людей", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Він зазначив, що скоординував з головою Одеської обласної військової адміністрації роботу щодо швидкого відновлення електрики й теплопостачання.

"Наразі всі служби працюють на місці. Розгорнуті пункти незламності. Доручив Міненерго і Мінвідновлення надати Одесі всю необхідну допомогу, зокрема з обладнанням", - розповів прем'єр.

Як повідомлялося, внаслідок ворожої атаки Одеси в ніч на 19 лютого постраждало четверо цивільних, серед яких одна дитина, а також ряд шкіл, дитсадків та понад 500 будинків.

Теги: #атака_бпла_рф #одеса

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 26.05.2025
Окупанти вночі випустили по Україні рекордні 335 дронів, 288 з них знешкоджено

Окупанти вночі випустили по Україні рекордні 335 дронів, 288 з них знешкоджено

21:27 25.05.2025
Загиблу жінку дістали з-під завалів зруйнованого ворогом будинку у Миколаєві

Загиблу жінку дістали з-під завалів зруйнованого ворогом будинку у Миколаєві

20:55 25.05.2025
Одного цивільного в Херсоні атакував ворожий дрон

Одного цивільного в Херсоні атакував ворожий дрон

15:48 25.05.2025
Через атаку БпЛА зазнали пошкоджень гуртожитки КНУ ім. Т.Шевченка, постраждали 4 особи

Через атаку БпЛА зазнали пошкоджень гуртожитки КНУ ім. Т.Шевченка, постраждали 4 особи

09:29 25.05.2025
За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

За ніч і ранок збито 45 крилатих ракет, знешкоджено 266 ворожих БПЛА

10:15 24.05.2025
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеському порту збільшилась до 3, поранених лишається 6

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеському порту збільшилась до 3, поранених лишається 6

19:29 23.05.2025
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеському порту збільшилась до 2 чоловік, поранених лишається 7

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Одеському порту збільшилась до 2 чоловік, поранених лишається 7

16:32 23.05.2025
Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

Росія ударом 2 балістичних ракет по Одеському порту вбила 1 та поранила 8 працівників – Кулеба

14:31 23.05.2025
В Одесі чутно було два вибухи, сильна задимленість в районі порту - ЗМІ

В Одесі чутно було два вибухи, сильна задимленість в районі порту - ЗМІ

15:15 13.05.2025
Експорт зерна з портів Одеси перевищує довоєнний рівень – Одеська ОВА

Експорт зерна з портів Одеси перевищує довоєнний рівень – Одеська ОВА

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

На фронті від початку доби відбулось 170 боєзіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 990 військовослужбовців

Україна готова стати ключовим енергетичним хабом для Азербайджану в Європі - Сибіга

ОСТАННЄ

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу на підприємстві у передмісті Харкова, атакованому ворожими БпЛА

Викрито злочинну групу, яка допомагала військовим скоїти СЗЧ і виїхати за кордон

Велика Британія спрямує $3 млрд від ініціативи ERA на посилення української оборони

США і ЄС припинили співпрацю у сфері протидії ухиленню від санкцій проти Росії

Судитимуть екскомбрига однієї з бригад ТРО, який забезпечив підвищені виплати власній дружині за фіктивну участь у бойових діях

СБУ та правоохоронці Польщі ліквідували міжнародний наркосиндикат

Гуманітарний комітет Ради планує найближчим часом провести засідання для аналізу ситуації в Києво-Печерській лаврі" та "Софії Київській"

Сили оборони знешкодили 43 із 60 БпЛА

Литва вимагатиме від Білорусі EUR200 млн компенсації через міграційну кризу

На Харківщині троє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА