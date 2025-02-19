На Миколаївщині перебої з електропостачанням, не пов'язані з ворожою атакою

В Миколаївській області в ніч на середу, 19 лютого, відбулась аварійна ситуація в електромережі, не пов'язана з ворожою атакою в регіоні, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Станом на ранок від електропостачання відключено близько 13 тисяч абонентів в області. Є перебої з теплопостачанням в м. Миколаєві", - написав Кім в телеграм-каналі.

Він зазначив, що всі служби з працюють з ночі, ведуться роботи з відновлення.