Інтерфакс-Україна
Події
09:43 19.02.2025

На Миколаївщині перебої з електропостачанням, не пов'язані з ворожою атакою

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На Миколаївщині перебої з електропостачанням, не пов'язані з ворожою атакою

В Миколаївській області в ніч на середу, 19 лютого, відбулась аварійна ситуація в електромережі, не пов'язана з ворожою атакою в регіоні, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Станом на ранок від електропостачання відключено близько 13 тисяч абонентів в області. Є перебої з теплопостачанням в м. Миколаєві", - написав Кім в телеграм-каналі.

Він зазначив, що всі служби з працюють з ночі, ведуться роботи з відновлення. 

Теги: #електропостачання #миколаївщина #перебої

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