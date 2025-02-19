Постраждав один цивільний внаслідок ворожої атаки Одеси, а також більше десятків шкіл, дитсадків та понад 500 будинків – мер

Постраждав один цивільний внаслідок ворожої атаки Одеси, а також більше десятків шкіл, дитсадків та понад 500 будинків, повідомив мер міста Генадій Труханов.

"Внаслідок ворожої атаки без світла і опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий мікрорайон житлової забудови - понад 500 будинків. Фахівці вже оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх ліквідацію", - написав він у телеграмі.

Також суттєво пошкоджені дитяча поліклініка та дитячий садок. Відомо про одного постраждалого, якому надають допомогу в лікарні.

"Розгортаємо палатки. Зранку районна адміністрація почне приймати заяви від мешканців пошкоджених квартир. Комунальні служби ліквідують наслідки атаки. Сьогодні, 19 лютого, заклади освіти, в яких відсутнє тепло та світло, не прийматимуть дітей - до покращення ситуації", - зазначив Труханов.

Він додав, що працюватимуть пункти обігріву та пункти незламності, де можна буде зігрітися, підзарядити гаджети та випити гарячого чаю.

Як повідомлялося, РФ в ніч на середу здійснила масований удар по Одесі, внаслідок цього в місті відсутнє світло, вода та опалення в більшості будинків.