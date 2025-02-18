Інтерфакс-Україна
Події
17:04 18.02.2025

Волц: має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, буде обговорення території та гарантій безпеки

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Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц після зустрічі з російською делегацією в Саудівській Аравії заявив, що має бути остаточне припинення війни РФ проти України, а не тимчасове, і буде обговорення питання територій та гарантій безпеки.

“Є деякі основні принципи. Це має бути остаточне припинення війни, а не тимчасове, як ми бачили в минулому. Ми знаємо, що практична реальність полягає в тому, що буде обговорення території та гарантій безпеки. Це лише фундаментальні основи, які лежать в основі будь-якого типу дискусії”, - сказав він на брифінгу.

Радник додав, що президент Трамп заявив про своє бажання та рішучість “покласти край цій війні, вбивствам, смертям та руйнуванням”, які є неприйнятними. За словами Волца, це не в інтересах жодної країни.

“Це не в інтересах світу і, звичайно, не в інтересах Сполучених Штатів і Європи”, - сказав він.

Волц додав, що “як бачите, президент Трамп налаштований рухатися дуже швидко”. За його словами, США сподіваються “продовжувати розвивати цей темп, щоб не лише припинити війну, але й розблокувати те, що може стати основою для продуктивних і стабілізуючих відносин у майбутньому”.

Відповідаючи на питання, чи прийнятно для США, щоб Росія утримала будь-яку територію, окуповану з лютого 2022 року, Волц заявив: “Я думаю, що це речі, які потрібно обговорити”.

“Важливо те, що ми розпочали цей процес. Президент вважає неприйнятним нескінченну війну в Європі, яка буквально перетворювалася на м’ясорубку людей з обох сторін”, - сказав він.

Теги: #волц #сша

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