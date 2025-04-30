Інтерфакс-Україна
Події
14:18 30.04.2025

Волц: Оборона України "має бути під європейським керівництвом"

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Волц: Оборона України "має бути під європейським керівництвом"

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що Сполученні Штати більше не можуть дозволити собі "субсидіювати" своїх союзників по НАТО, та додав, що оборона України "має бути під європейським керівництвом".

Волц в інтерв'ю The New York Post підтвердив, що адміністрація буде підтримувати Європу у "військовому і дипломатичному" плані, але буде "вимогливою на всіх рівнях".

"Ми чітко дали зрозуміти, що допомога Україні в майбутньому має надаватися під керівництвом Європи", - сказав Волц. "І це просто фундаментальний результат цих переговорів", - додав він.

Волц повторив заклики президента США Дональда Трампа до членів НАТО збільшити свої оборонні бюджети щонайменше до 5% ВВП, зазначивши, що за першої адміністрації республіканця мало хто був готовий виконати "голий мінімум" у 2%.

"Ми повинні зробити крок назад і пам'ятати, що 11 років тому НАТО – як група, усі її члени – взяли на себе зобов'язання досягти 2%. У 2014 році це був мінімальний показник", - сказав він.

"Що також сталося в 2014 році? Перше вторгнення в Україну, захоплення Криму", - продовжив він. "Це мало б стати тривожним сигналом для всіх, щоб досягти мінімуму".

"У нас попереду ще багато роботи, і ми будемо продовжувати вимагати, щоб наші союзники платили свою ... справедливу частку, щоб вони розділили цей тягар", - заявив Волц. "Сполучені Штати, маючи борг у $33 трлн, буквально більше не можуть дозволити собі субсидіювати європейську безпеку".

Вальс виділив прем'єр-міністрів Норвегії та Фінляндії, які, за його словами, "посилили" розподіл тягаря, в той час як "інші, такі як Іспанія і Канада, і навіть наші добрі друзі в Італії ... просто жахливо недостатні".

Теги: #волц #сша

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