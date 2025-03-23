Інтерфакс-Україна

Події

20:27 23.03.2025

Радник Трампа Волц: Першим кроком для припинення вогню між Україною та РФ буде зупинення сторонами ударів по енергетиці

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Радник Трампа Волц: Першим кроком для припинення вогню між Україною та РФ буде зупинення сторонами ударів по енергетиці

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц заявив, що першим кроком для припинення вогню між Росією та Україною буде зупинення обома сторонами запусків дронів й ракет по енергетичній інфраструктурі.

"Обидві сторони повинні зупинити запуски дронів й ракет по атомним електростанціям, нафтовим трубопроводам, електростанціям. Одного дня їх треба буде відновлювати, тому давайте в рамках першого кроку припинимо це насилля. Також обмін полоненими в рамках першого етапу", - сказав Волц в інтерв’ю Fox News.

За його словами, наступним кроком буде врегулювання ситуації у Чорному морі.

"Потім ми будемо рухатися до морського питання. Обидві країни мають доступ до Чорного моря. Їм потрібно торгувати нафтою, газом та зерном для того, щоб в прямому сенсі прогодувати своє населення та інших. Це буде наступним кроком", - зазначив Волц.

Потім, за його словами, настане найскладніша фаза.

"А потім буде найскладніше питання, яке вони (сторони – ІФ-У) називають, лінією контролю. Це ведення війни в окопах проходить уздовж майже 1 300 км", - сказав радник Трампа.

 

 

 

 

Теги: #сша #україна #волц #рф

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