Інтерфакс-Україна
Події
18:08 01.05.2025

Радник Трампа з нацбезпеки Волц та його заступник звільняються з посад – ЗМІ

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Радник Трампа з нацбезпеки Волц та його заступник звільняються з посад – ЗМІ

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг залишать свої посади в Білому домі Трампа, пише CBS News з посиланням на власні джерела.

"У березні Волц потрапив під пильну увагу після того, як створив чат у Signal та помилково включив до нього Джеффрі Голдберга з The Atlantic, розкриваючи обговорення з високопосадовцями національної безпеки щодо планів військового удару по цілях хуситів у Ємені… Після того, як Волц за зачиненими дверима визнав достовірність повідомлення, чиновники Білого дому обговорювали, чи варто йому йти у відставку, але Трамп не просив його піти у відставку. Публічно Трамп висловив свою підтримку Волцу, назвавши його хорошою людиною, яка засвоїла урок", - пише видання.

Вонг служив у першій адміністрації Трампа заступником спеціального представника з питань Північної Кореї, а також заступником помічника секретаря з питань Східної Азії та Тихого океану в Державному департаменті. Оголошуючи про своє призначення, пан Трамп сказав, що Вонг допоміг домовитися про його саміт з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Теги: #волц #змі #звільнення

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