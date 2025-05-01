Волц та його заступник звільнені з Ради нацбезпеки – Fox News

Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Майк Волц та його заступник Алекс Вонг покинули Раду національної безпеки, підтвердили джерела Fox News.

Джерело мовника також підтвердило, що Волц і Вонг були звільнені в четвер.

Президент Дональд Трамп провів зустріч з членами свого кабінету в середу, після того, як у вівторок відзначив 100-й день свого перебування на посаді, і Волц був присутній на цій зустрічі.

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила в понеділок, коли її запитали про повідомлення про те, що Волц та іншим буде вказано на двері: "Ми не збираємося реагувати на повідомлення з анонімних джерел".

У той же час Politico, посилаючись на джерела, пише, що Волца на посаді радника з нацбезпеки США може замінити спеціальний посланець Трампа Стів Віткофф.