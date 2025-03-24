Інтерфакс-Україна

Події

05:51 24.03.2025

Волц: США обговорюють можливість повернення депортованих до РФ українських дітей

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США обговорюють можливість повернення депортованих українських дітей як один із ключових кроків для зміцнення довіри, заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц в інтерв'ю CBS News.

Ведуча зазначила, що одним із питань, які президент США Дональд Трамп порушив, є повернення українських дітей, яких викрали в рамках державної програми Росії з русифікації, примусового вилучення з родин та депортації до Росії.

"Президент Трамп говорив з обома лідерами про обмін полоненими. Росіяни та українці обмінялися майже 200 полоненими одразу після їхньої розмови. Він також обговорював майбутнє цих дітей. Це, безумовно, один із ключових кроків для зміцнення довіри", - сказав Волц.

Водночас радник президента США сказав, що варто зробити крок назад і оцінити ситуацію. За його словами, ще кілька місяців тому ніхто не говорив про те, як завершиться ця війна, і зараз варто задуматися, якою вона буде через рік, два чи три. Він підкреслив, що раніше конфлікт перебував у глухому куті, проте тепер обидві сторони беруть участь у перемовинах в одному приміщенні.

Волц також заявив, що США фактично втілюють у життя бачення президента Трампа щодо припинення війни, яке було частиною його передвиборчої кампанії.

Разом з тим на запитання ведучої, чи вимагатимуть США звільнення цих дітей як крок для зміцнення довіри, Волц відповів ствердно.

"Ми обговорюємо низку заходів для зміцнення довіри. Це один із них", - сказав він.

Джерело: https://www.cbsnews.com/news/mike-waltz-national-security-adviser-face-the-nation-03-23-2025/

Теги: #волц #діти #сша #повернення

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