Інтерфакс-Україна
Події
15:22 18.02.2025

Делегації США та Росії досягли "помірного" прогресу на переговорах в Ер-Ріяді – ЗМІ

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У вівторок у Ер-Ріяді відбулися більш ніж чотиригодинні переговори між офіційними особами США і Росії, які стали першими переговорами щодо припинення війни в Україні, повідомляє агентство Reuters.

Як зазначається, російський переговірник Юрій Ушаков заявив, що зустріч пройшла "добре", і було обговорено умови для зустрічі між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Путіним".

Він також сказав, що саміт "навряд чи відбудеться наступного тижня", але переговори в столиці Саудівської Аравії підкреслили "швидкі темпи зусиль США, спрямованих на припинення конфлікту".

Як пише видання, Росія зробила жорсткішими свої вимоги та хоче, щоб НАТО дезавуювало свою обіцянку 2008 року надати Україні членство в майбутньому та щоб Україна погодилася на нейтралітет, заявили у вівторок в МЗС РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський та європейські лідери стурбовані тим, що Трамп може укласти "поспішну угоду з Москвою, яка ігнорує їхні інтереси безпеки, винагороджує Росію за її вторгнення і залишає Путіну свободу погрожувати Україні чи іншим країнам у майбутньому".

Критики кажуть, що команда Трампа, виключивши членство України в НАТО і заявивши, що бажання Києва повернути всі втрачені території є ілюзією, заздалегідь пішла на значні поступки. Американські чиновники кажуть, що вони просто визнають реальність.

Україна заявляє, що жодну мирну угоду не може бути укладено від її імені. "Ми як суверенна країна просто не зможемо прийняти жодних угод без нас", - заявив Зеленський минулого тижня.

Теги: #сша #переговори #рф #делегації

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