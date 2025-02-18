Зеленський у Туреччині взяв участь у церемонії відкриття нового посольства України

Під час свого офіційного візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі, повідомляє агентство Anadolu.

"Сьогодні для мене честь прибути до Туреччини на запрошення президента Ердогана. Це важливий, офіційний візит делегації нашої у такі моменти випробувань, і у такі моменти дуже важливо, що у нас є підтримка, дружні зв'язки з Туреччиною, і звісно з президентом Ердоганом", - сказав Зеленський під час церемонії відкриття.

Президент повідомив, що обговорить з Реджепом Тайїпом Ердоганом повернення українців з російського полону, продовольчу безпеку, гарантії безпеки для України.