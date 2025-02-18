Інтерфакс-Україна
Події
11:55 18.02.2025

Зеленський у Туреччині взяв участь у церемонії відкриття нового посольства України

1 хв читати

Під час свого офіційного візиту до Туреччини президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у церемонії відкриття нового посольства України в Анкарі, повідомляє агентство Anadolu.

"Сьогодні для мене честь прибути до Туреччини на запрошення президента Ердогана. Це важливий, офіційний візит делегації нашої у такі моменти випробувань, і у такі моменти дуже важливо, що у нас є підтримка, дружні зв'язки з Туреччиною, і звісно з президентом Ердоганом", - сказав Зеленський під час церемонії відкриття.

Президент повідомив, що обговорить з Реджепом Тайїпом Ердоганом повернення українців з російського полону, продовольчу безпеку, гарантії безпеки для України.

 

Теги: #туреччина #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:41 26.05.2025
Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

20:13 25.05.2025
Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

Зеленський анонсував запровадження нових пакетів санкцій проти РФ та її поплічників в найближчий час

10:36 25.05.2025
Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

Зеленський про нічну атаку РФ: Кожен такий терористичний російський удар – це достатня причина для нових санкцій

19:56 24.05.2025
Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

Третій етап обміну військовополонених відбудеться в неділю

10:54 24.05.2025
Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні та закликав посилити санкції проти РФ

Зеленський повідомив про загиблих внаслідок нічної атаки по Україні та закликав посилити санкції проти РФ

18:33 23.05.2025
Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

Зеленський: вже забезпечені 2/3 додаткового фінансування для виробництва артилерії

17:10 23.05.2025
В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

В Україну вдалося повернути з полону РФ 390 українців - Зеленський

16:52 23.05.2025
Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

Українська морська піхота бʼється завжди там, де справді найскладніше – Зеленький

14:54 23.05.2025
Кілька десятків військовослужбовців і поліцейських заарештовано в Туреччині за звинуваченням у причетності до організації Гюлена

Кілька десятків військовослужбовців і поліцейських заарештовано в Туреччині за звинуваченням у причетності до організації Гюлена

20:06 22.05.2025
Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

ВАЖЛИВЕ

У 2024 році до омбудсмана надійшло майже втричі більше скарг про булінг у школі, ніж у 2023-му

Омбудсман назвав розстріл росіянами українських військовополонених системною політикою, яка заохочується на найвищому рівні

Зеленський про нічні удари РФ: Тільки відчуття повної безкарності дозволяє РФ завдавати таких ударів та збільшувати масштаб

Окупанти вночі випустили по Україні рекордні 335 дронів, 288 з них знешкоджено

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

ОСТАННЄ

Новообраний президент Румунії Дан склав присягу перед парламентом

У 2024 році до омбудсмана надійшло майже втричі більше скарг про булінг у школі, ніж у 2023-му

Біля берегів Індії затонуло контейнерне судно, серед членів екіпажу є громадяни України

Омбудсман назвав розстріл росіянами українських військовополонених системною політикою, яка заохочується на найвищому рівні

На Харківщині від обстрілів безпілотниками постраждало дві ферми, загинуло щонайменше 40 корів

Зеленський установив 27 травня Днем Сил спеціальних операцій ЗСУ

ЦПД передбачає, що російська пропаганда посилить антимобілізаційні наративи та спроби дискредитації переговорів

Негода знеструмила 32 населених пункти, а хмарність призвела до суттєвого збільшення споживання е/е

Окупанти вночі випустили по Україні рекордні 335 дронів, 288 з них знешкоджено

Петиція про продовження лінії швидкісного трамваю до Палацу Спорту набрала необхідні голоси

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА