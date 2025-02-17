Інтерфакс-Україна
Події
18:03 17.02.2025

Інтерпол розблоковує для України шляхи використання його інструментів у розслідуванні воєнних злочинів - Нацполіція

1 хв читати
Інтерпол розблоковує для України шляхи використання його інструментів у розслідуванні воєнних злочинів - Нацполіція
Фото: https://t.me/UA_National_Police/35433

 Інтерпол розблоковує для України можливості використання своїх інструментів у справах геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції в Телеграм-каналі в понеділок наголошується, що таке принципове для України рішення було оголошене у ході зустрічі Генерального Секретаря Інтерполу Вальдесі Уркізи із начальником Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України Віталієм Касапом в Ліоні на полях щорічної конференції голів Національних центральних бюро (НЦБ) Інтерполу.

"В результаті кропіткої та тривалої роботи української сторони з обґрунтування необхідності повернення заблокованої попереднім Генеральним Секретарем Інтерполу можливості використання інструментів Інтерполу у справах геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, Україна та інші країни світу нарешті здобули таку можливість в рамках Резолюції Генеральної Асамблеї Інтерполу 2010. Відповідне роз’яснення буде надано Генеральним Секретаріатом Інтерполу всім країнам вже на цьому тижні", - наводяться в повідомленні слова Касапа.

За інформацією Нацполіції, у триденних зборах взяли участь 310 співробітників правоохоронних органів зі 150 країн світу. НЦБ як основний контакт між Інтерполом та національними правоохоронними органами у 196 країнах-членах мали унікальні можливості для обміну знаннями, досвідом та передовими практиками у боротьбі з транснаціональною злочинністю.

Теги: #нацполіція #інтерпол

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:14 14.05.2025
Нацполіція знешкодила злочинну організацію та вилучила понад 17 млн доз наркотиків

Нацполіція знешкодила злочинну організацію та вилучила понад 17 млн доз наркотиків

11:13 13.05.2025
Нацполіція: ліквідовано організацію, яка вербувала і шантажувала жінок задля сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном

Нацполіція: ліквідовано організацію, яка вербувала і шантажувала жінок задля сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном

12:53 06.05.2025
У Дніпрі лікарі ВЛК підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації

У Дніпрі лікарі ВЛК підробляли чоловікам результати аналізів на ВІЛ для уникнення мобілізації

11:31 06.05.2025
Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

Колишніх топчиновників нафтової компанії України оголосили в міжнародний розшук Інтерполу через привласнення 5,8 млрд грн

10:44 06.05.2025
З Німеччини та Польщі екстрадовано учасників груп, які діяли на "чорному" ринку викрадених авто

З Німеччини та Польщі екстрадовано учасників груп, які діяли на "чорному" ринку викрадених авто

15:05 30.04.2025
Нацполіція вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила користування надрами попри арешт і зупинення дозволів

Нацполіція вилучила майно підсанкційної групи компаній, яка продовжила користування надрами попри арешт і зупинення дозволів

15:47 29.04.2025
У Києві затримали шахрая, який "влаштовував" у ГУР за $5 тис. - Нацполіція

У Києві затримали шахрая, який "влаштовував" у ГУР за $5 тис. - Нацполіція

14:02 29.04.2025
Місцеві посадовці розтратили понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ

Місцеві посадовці розтратили понад 90 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі дров для потреб ЗСУ

17:30 23.04.2025
На Київщині провели перше заняття з дайвінгу для ветеранів - Нацполіція

На Київщині провели перше заняття з дайвінгу для ветеранів - Нацполіція

16:59 23.04.2025
Викрито посадовця КЕВ, через якого закупки деревини для військових призвели до 20 млн грн збитків - Нацполіція

Викрито посадовця КЕВ, через якого закупки деревини для військових призвели до 20 млн грн збитків - Нацполіція

ВАЖЛИВЕ

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

Серед звільнених полонених у форматі 1000/1000 нема жодного бійця "Азову" – комбриг

Кількість постраждалих через ворожу атаку на Київщині збільшилась до 31 людини, з них – 7 дітей

ОСТАННЄ

Кількість постраждалих у Київській області в результаті нічної ракетно-дронової атаки РФ зросла до 33

Путін продовжуватиме, доки тиск не стане нестерпним, - очільник МЗС Естонії

Пасажиропотік через кордон за тиждень збільшився на 1,6%

Україна запровадила санкції проти екснардепа Мосійчука, сина Богуслаєва та блогера Шапошникова

Зеленський запровадив санкції проти пов’язаних із казино Pin-Up компаній

Внаслідок обстрілу в селі Чернігівської області загинула людина

Зеленський привітав працівників Держспецзв'язку з професійним святом

Генштаб ЗСУ: Під час операції на Курщині було взято в полон понад 970 військових армії РФ

Внаслідок обстрілу Кізомису на Херсонщині загинула місцева жителька

Італія рішуче засуджує чергову російську атаку по цивільному населенню України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА