Інтерпол розблоковує для України шляхи використання його інструментів у розслідуванні воєнних злочинів - Нацполіція

Фото: https://t.me/UA_National_Police/35433

Інтерпол розблоковує для України можливості використання своїх інструментів у справах геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, повідомляє Національна поліція України.

В повідомленні Нацполіції в Телеграм-каналі в понеділок наголошується, що таке принципове для України рішення було оголошене у ході зустрічі Генерального Секретаря Інтерполу Вальдесі Уркізи із начальником Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України Віталієм Касапом в Ліоні на полях щорічної конференції голів Національних центральних бюро (НЦБ) Інтерполу.

"В результаті кропіткої та тривалої роботи української сторони з обґрунтування необхідності повернення заблокованої попереднім Генеральним Секретарем Інтерполу можливості використання інструментів Інтерполу у справах геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, Україна та інші країни світу нарешті здобули таку можливість в рамках Резолюції Генеральної Асамблеї Інтерполу 2010. Відповідне роз’яснення буде надано Генеральним Секретаріатом Інтерполу всім країнам вже на цьому тижні", - наводяться в повідомленні слова Касапа.

За інформацією Нацполіції, у триденних зборах взяли участь 310 співробітників правоохоронних органів зі 150 країн світу. НЦБ як основний контакт між Інтерполом та національними правоохоронними органами у 196 країнах-членах мали унікальні можливості для обміну знаннями, досвідом та передовими практиками у боротьбі з транснаціональною злочинністю.