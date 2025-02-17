Інтерфакс-Україна
Події
17:45 17.02.2025

Польща допоможе Україні логістикою – міністр оборони

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Польща допоможе Україні логістикою – міністр оборони

Віце-прем’єр – міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заперечив можливість відправки польських військ до України, однак сказав, що в той же час Варшава готова допомагати Україні шляхом забезпечення логістичної підтримки і зміцненням східного флангу НАТО.

"Ми не плануємо відправляти польських солдатів в Україну і не готуємося до такої місії. Це чітка позиція Польщі. Наше завдання – відігравати іншу роль: надавати логістичну підтримку і зміцнювати східний фланг НАТО", – написав Косіняк-Камиш в соцмережі X у понеділок.

Раніше Косіняк-Камиш на брифінгу у Варшаві разом із главою Міноборони США Пітом Гегсетом заявив що вважає передчасним на цьому етапі переговорів питання відправки польських військ до України, але в той же час Варшава готова підсилити України шляхом розвитку оборонному співробітництва та створення спільних підприємств (СП) в ОПК.

Теги: #польща #логістика

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