Кабмін проведе спільні консультації з ЄК під час візиту єврокомісарів до України - Шмигаль

Під час візиту до України колегії європейських комісарів буде проведено спільні консультації з Кабінетом міністрів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступного тижня до України прибуде колегія європейських комісарів. Уряд разом із колегами з Єврокомісії проведе спільні консультації. Заплановано низку двосторонніх зустрічей. Обговоримо співпрацю у сфері безпеки й оборони, посилення санкцій проти агресора, економічну співпрацю між Україною та Євросоюзом, інтеграцію в ЄС", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Зі слів прем'єра, цей візит у день третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ стане ще одним сильним сигналом Європейського Союзу на підтримку нашої держави.