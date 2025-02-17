Інтерфакс-Україна
Події
17:43 17.02.2025

Кабмін проведе спільні консультації з ЄК під час візиту єврокомісарів до України - Шмигаль

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Кабмін проведе спільні консультації з ЄК під час візиту єврокомісарів до України - Шмигаль

Під час візиту до України колегії європейських комісарів буде проведено спільні консультації з Кабінетом міністрів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступного тижня до України прибуде колегія європейських комісарів. Уряд разом із колегами з Єврокомісії проведе спільні консультації. Заплановано низку двосторонніх зустрічей. Обговоримо співпрацю у сфері безпеки й оборони, посилення санкцій проти агресора, економічну співпрацю між Україною та Євросоюзом, інтеграцію в ЄС", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

Зі слів прем'єра, цей візит у день третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ стане ще одним сильним сигналом Європейського Союзу на підтримку нашої держави.

Теги: #кабмін #шмигаль

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