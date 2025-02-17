Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Парижу на термінову зустріч лідерів ЄС та НАТО з метою обговорення ситуації в Україні та безпеки Європи.

"Щойно прибула до Парижу для важливих переговорів. Безпека Європи переживає переломний момент. Так, йдеться про Україну – але це також стосується і нас. Нам потрібне термінове мислення. Нам потрібне посилення оборони. І нам потрібно й те, й інше зараз", - написала вона в соцмережі X у понеділок.