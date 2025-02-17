17:23 17.02.2025
Фон дер Ляєн прибула до Парижу на термінову зустріч лідерів ЄС та НАТО
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Парижу на термінову зустріч лідерів ЄС та НАТО з метою обговорення ситуації в Україні та безпеки Європи.
"Щойно прибула до Парижу для важливих переговорів. Безпека Європи переживає переломний момент. Так, йдеться про Україну – але це також стосується і нас. Нам потрібне термінове мислення. Нам потрібне посилення оборони. І нам потрібно й те, й інше зараз", - написала вона в соцмережі X у понеділок.